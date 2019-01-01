أمرابط يغيب عن النصر في مواجهته المقبلة أمام الفيحاء

المغربي يعيش حالة من التألق مع العالمي وبالتأكيد غيابه سيكون مؤثرًا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تأكد غياب المغربي الدولي نور الدين أمرابط؛ لاعب النصر السعودي، عن مباراة فريقه المقبلة أمام الفيحاء، ضمن الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

المباراة من المقرر أن تقام في 23 من فبراير المقبل، على استاد الأمير فيصل بن فهد.

ويأتي غياب المغربي عن اللقاء، نظرًا لتراكم البطاقات، حيث حصل على الإنذار الثالث له بالأمس خلال مواجهة الأهلي في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

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وحقق العالمي الفوز أمام الراقي بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ20 من الدوري.

الفوز رفع رصيد العالمي إلى النقطة 43 بفارق ست نقاط عن الصدارة، بينما تجمد رصيد الراقي عند النقطة 36 في المركز الثالث.