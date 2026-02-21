Goal.com
Bózsik Tamás

A ZTE-szurkolók megdolgoztak azért, hogy ott lehessenek a lelátón

A zalai drukkerek segítsége nélkül nem biztos, hogy pályára tudna lépni a ZTE.

A nyugati országrészt ért erős havazás bizony a futballpályákat sem kímélte: a Zalaegerszeg szurkolói önként jelentkeztek szombat reggel hólapátolásra, hogy csapatuk vasárnap kora délután vendégül egy letakarított gyepszőnyegen tudja vendégül látni a Debrecent. A felhívást kiszúró Csakfoci idézte a ZTE 1920 szurkolói oldal szavait is. 

"A mérkőzés lebonyolítása és csapatunk zavartalan felkészülése érdekében szombaton reggel 8:00-tól hólapátolással segítjük klubunkat a ZTE Aréna pályáján!" - írták a közösségi oldalukon.

 A bejegyzéshez hozzászólt a klub ügyvezető  elnöke, Damian Pedrosa is, aki megköszönte a drukkerek nemes gesztusát:

"Nagyon szépen köszönöm! A ZTE család mindig egységes!"

- fogalmazott az argentin szakember. Ennek a kezdeményezésnek köszönhetően minden bizonnyal semmilyen akadálya nem lehet annak, hogy vasárnap 14:45-kor útjára induljon a labda a ZTE-DVSC összecsapáson.

Arról, hogy az egyik magyar élvonalbeli találkozó elmarad a mostoha időjárási körülmények miatt, ebben a cikkünkben írtunk. 

