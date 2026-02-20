Ismét elmarad az egyik NB I-s rangadó, az időjárás közbeszólt

A Simple Női Liga NB I 13. fordulójából elhalasztott összecsapást szombaton 12 órai kezdettel pótolta volna a két együttes, azonban a mostoha időjárási körülmények miatt tovább tolódik a találkozó pótlása, ugyanis a szekszárdi klub vezetése úgy döntött, elhalasztja a Szekszárd FC–PMFC bajnoki mérkőzést.

„Tekintettel az időjárási körülményekre, nem dönthettünk másképp – mondta Tóth Dorottya, a szekszárdiak klubigazgatója. – A pálya tocsog a víztől, játékra teljesen alkalmatlan. Mivel egész hétvégére csapadékos időjárását jósolnak, a körülmények biztosan nem javulnak, irreálisak maradnak. Ilyenkor az egyik legfontosabb szempont, hogy a játékosok testi épsége ne legyen veszélyeztetve. Ezért is döntöttünk a halasztás mellett.”

A teol.hu infromációi szerint a mérkőzést március 18-án, 13:30 órától pótolják majd a csapatok.



