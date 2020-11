Zidane: Varane nem eladó

Az angol sajtó az utóbbi hetekben arról cikkezett, hogy a Raphael Varane-el erősítené meg keretét, ám Zinadine Zidane egyértelműen fogalmazott csapata VIllarreal elleni bajnokija előtt: nem kíván megválni játékosától.

"Meg akarjuk őt tartani. Varane a klubunkhoz tartozik, szerencsések vagyunk, hogy nálunk játszhat" - mondta a francia szakember.

"Amióta itt van Varane, rengetegen minden elért, remek karriert futott be nálunk. A klub vezetősége és én sem szeretném ha távozna a csapattól, nem fogjuk eladni. Azt hiszem, elég egyértelműen fogalmaztam, Ezzel nyugodtan, befejezhetik a felesleges pletykákat"- fogalmazott határozottan Zidane.

A ma délután a Villarreal otthonában lép pályára a La Liga kilencedik fordulójában.

