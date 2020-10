Zidane szerint egységben az erő, Koeman a VAR-t okolja

Pár napja még arról cikkezett a spanyol sajtó, hogy a vezetősége máris Zinadine Zidane utódját keresi, ám a francia szakember sokadik alkalommal is csattanós választ adott a kritikusainak.

„Nem az a dolgunk, hogy elhallgattassuk a kritikusainkat. Hinnünk kell magunkban és egységesnek maradnunk, mint csapat. Ezen a délutánon ezt tettük, nyertünk és nagyon büszke vagyok a csapatomra” – mondta elégedetten Zinadine Zidane a elleni idegenbeli 3-1-es győzelmet követően.

A Sahtar elleni vereséget követően már arról írt az AS, hogy Florentino Perez a klub egykor támadóját, Raul Gonzalest, valamint a Tottenhamtől egy éve menesztett Mauricio Pocchetinót nézte ki a francia utódjának.

Zidane és csapata méltó választ adott a már utódját keresőknek, legyen ez akár az alaptalanul pletykáló spanyol sajtónak, amennyiben viszont tényleg igazak az AS értesülései, akkor Florentini Pereznek.

„Nagyon jól játszottunk, egy olyan csapat ellen, amely ismeri a játékunkat. Boldog vagyok a srácok miatt, azok után, hogy elég nehéz napok vannak mögöttünk. Egy egységes Realt láttam tegnap, emiatt nagyon elégedett vagyok. Egy csapatként harcoltunk a pályán, azt hiszem, megérdemeltük a győzelmet”- mondta Zidane, aki amióta a Real Madrdi vezetőedzője nem kapott még ki a Nou Campban.

Miközben a Barcelonánál érhetően csalódottak, Ronald Koeman a VAR-t hibáztatta a mérkőzést követően.

„Csak akkor használják a VAR-t, ha ellenünk kell használni”- utalt a holland vezetőedző a Királyi Gárda vitatható büntetőjére, amelyből Ramos szerzett gólt.

„Az ilyen mezhúzások rendszeresek a tizenhatoson belül. Öt mérkőzésen vagyunk túl és mindig minket sújtott a VAR. Jól játszottunk, nem érdemeltünk vereséget. Ameddig be nem fújta a tizenegyest a játékvezető jók voltunk”- mondta csalódottan Koeman.

Győzelmével a Real Madrid átvette a vezetést a táblázaton, miközben a Barcelona csupán 12. helyen áll.

