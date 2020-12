Zidane: Soha nem leszek a madridi Ferguson

Zinedine Zidane átlagos szezont fut a Real Madriddal, ezért többen is kétségbe vonták a jövőjét. A királyiak egy mérkőzéssel többet játszva hat ponttal vannak lemaradva a még veretlen Atletico Madridtól a spanyol bajnokságban, a BL-továbbjutást is az utolsó mérkőzésen tudták csak bebiztosítani.

A 48 éves francia mester a Mönchengladbach elleni, 2-0-ra megnyert mérkőzést követő sajtótájékoztatón elmondta, hogy nem tudja meddig lesz még a csapat vezetőedzője. A jelenlegi szerződése 2022 nyaráig szól.

