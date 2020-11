Zidane: nincs magyarázatom a történekre

A pocsék estén van túl: vereség hazai pályán az Alaves ellen, ráadásul Eden Hazard is megsérült.

A 2-1-s vereséget követően Zinadine Zidane elmondta, nem tudja miért játszott tegnap a gyengébben, mint a hétközi, elleni mérkőzésen, ahol Milánóban 2-0-ra nyert a Királyi Gárda.

"Nem tudom megmagyarázni, mi történt. Voltak jobb, és rosszabb periódusaink is a mérkőzésen. Az, hogy már az ötödik percben gólt kaptunk, nagyon nehézzé tette számunkra a meccset. Milánóban nagyon jó meccset játszottunk, de ma? Ma egyszerűen ennyire voltunk képesek, ez a realitás. Most nem tehetünk mást, mintsem dolgozunk tovább. A játékosokkal közösen kell megtalálnunk a megoldást" - mondta a francia szakember.

És ha fájó kudarc nem lenne elég, Eden Hazard sokadik sérülése miatt is aggódhatnak a spanyol fővárosban. A holland szélsőt a félidőben le kellett cserélni, Zidane elmondta, reménykedik abban, hogy csak egy rúgást miatt érzett fájdalmat és nem izom-, vagy szalagsérülése van játékosának.

