Két napon belül kiderül, hol folytatja a Premier League legkeresettebb játékosa

Megegyezett egymással a Bournemouth és a Manchester City: a ghánai támadó 74 millió euró ellenében hagyja ott a Cherriest az égszínkékek kedvéért - értesült a talkSPORT. A portál úgy tudja, a klubváltásra két napon belül sor kerülhet, a játékos ugyanis szeretné, ha január első napjaiban eldőlne a jövője. A Sky Sports értesülései szerint végül a manchesteri volt az egyetlen olyan klub, amely konkrétan megkereste a Bournemouth-t azzal, hogy érvényesítené a szerződésében szereplő kivásárlási záradékot.

Semenyo már szóban rábólintott az átigazolásra, ám ettől függetlenül még elutazik a Bournemouth-szal a soron következő, Chelsea elleni bajnoki mérkőzésre. Ha a sajtóhírek igazak, akkor ez lesz az utolsó fellépése Andoni Iraola csapatában.

A The Guardian állítja, hogy mivel több együttes, a Liverpool, a Tottenham Hotspur, a Manchester United és a Manchester City is sorban állt Semenyóért, jelenlegi klubja felkészült az elvesztésére. Arról írnak, hogy a Tottenham Hotspur mellőzött támadójával, Brennan Johnsonnal pótolná a ghánai játékost.

A 32-szeres ghánai válogatott Semenyo még 2023 januárjában szerződött a Bournemouth-hoz, ezzel az átigazolással pedig rögtön osztályt is váltott, hiszen a Championshipben szereplő Bristol Cityt hagyta ott az angol élvonalban vitézkedő Cseresznyések kedvéért.

Első teljes bajnoki szezonjában 33 mérkőzésen nyolc gólt és három gólpasszt termelt, majd a 2024-25-ös szezonban még jobb számokat produkált. Akkor mindössze egyetlen találkozót hagyott ki a Premier League-ben, amelyben 11 találattal és hat gólpasszal zárt. Idén szintén alapembere Iraola csapatának, 16 összecsapáson már nyolcszor köszönt be, emellett kiosztott három asszisztot is.

