Xavi kitálalt: Laporta vétózta meg Messi visszatérését a Barcelonához!

A Barcelona korábbi vezetőedzője, Xavi Hernández több meglepő részletet is elárult a Camp Nou-ban töltött időszakáról, köztük azt is, milyen közel volt Lionel Messi visszatérése a katalán klubhoz. Az egykori világklasszis középpályás szerint az argentin ikon visszahozataláról szóló megállapodás gyakorlatilag mindenben készen állt, ám végül a klub legfelsőbb vezetése megvétózta az üzletet.

Xavi elmondása szerint edzőként ambiciózus tervekkel dolgozott azon, hogy a Barcelona történetének legnagyobb nevei közül többeket is visszahozzon a Spotify Camp Nou-ba. Dani Alves visszatérése sikerült is, ugyanakkor Neymar, Pedro és legfőképp Lionel Messi újraszerződtetése már nem valósult meg – elsősorban pénzügyi okok és vezetői döntések miatt. A Messi-ügy különösen érzékeny, tekintettel arra, hogy a világbajnok 2023-ban az Inter Miamihoz igazolt.

A Romario YouTube-csatornájának adott interjúban Xavi így fogalmazott: „A Barcelona edzőjeként visszahoztam Dani Alvest, és próbáltam Neymart, Pedrót és Messit is visszahozni. Pedro és Neymar esetében a gazdasági helyzet miatt ez nem volt lehetséges. Messinél viszont a klubelnök nem akarta a visszatérését. 2023-ban próbáltuk visszaszerezni Messit. Öt hónapon át tárgyaltunk, minden készen állt, de a végén az elnök, Joan Laporta azt mondta, nem.”

Xavi Neymarról is elismerően beszélt, kiemelve, hogy a brazil támadó Barcelona-korszaka állt legközelebb Messi szintjéhez.

„Megpróbáltam Neymart is visszahozni a Barcelonához, de a pénzügyi helyzetünk miatt ez sosem volt reális opció. Neymar első barcelonai évei alatt volt a legközelebb Messihez.”

YAMAL KORSZAKOS ZSENI, DE...

A világbajnok korábbi középpályás saját edzői időszakáról is beszélt, kiemelve, hogy egyik legnagyobb öröksége Lamine Yamal beépítése volt, aki mára világsztárrá nőtte ki magát. Xavi szerint a jelenleg sérüléssel bajlódó fiatal támadó generációs tehetség, de fejlődése nagyban függ a hozzáállásától és a mentalitásától.

„Lamine Yamal egy kiválasztott játékos, egy futballzseni” – mondta. „Már most a világ egyik legjobbja. Most az ő mentalitásán, energiáján és a történelemírás iránti vágyán múlik minden. Ez az ő kezében van.”

Xavi emellett saját távozásáról is beszélt, és arra utalt, hogy bár eredetileg hosszabb távra terveztek vele, a háttérben zajló belső feszültségek végül a búcsúhoz vezettek.

