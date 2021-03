Xabi Alonso mégsem lesz a Gladbach vezetőedzője

Xabi Alonso visszautasította a Mönchengladbach ajánlatát.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Korábban a Goal Magyarország is beszámolt arról, hogy a Bild értesülései szerint nyártól Xabi Alonso lesz a Borussia Mönchengladbach vezetőedzője. A német lap akkor arról írt, hogy a Dortmundhoz távozó Marco Rose helyét venné át a Real Madrid és a Bayern München korábbi középpályása.

A legfrissebb hírek szerint azonban mégsem lesz a német klub vezetőedzője a világbajnok futballista és inkább meghosszabbítja a szerződését a Real Sociedadda - ezt már hivatalos be is jelentették. Alonso jelenleg a baszk klub B-csapatának vezetőedzője és az új kontraktus értelmében 2022 júniusáig biztosan ezt a pozíciót tölti be.

Xabi Alonso játékoskarrierje során a spanyolokkal világ- és kétszeres Európa-bajnok volt, 2004-től 2017-es visszavonulásáig olyan nagy klubokban játszott, mint a Liverpool, a Real Madrid és a Bayern München. Az angol és a spanyol csapattal Bajnokok Ligáját is nyert, a németeknél háromszoros bajnoknak vallhatja magát. Visszavonulását követően edzői tanfolyamot végzett, majd 2018-ban a Real Madrid utánpótlásában vállalt munkát, 2019 óta pedig nevelőegyesületénél, a Real Sociedadnál irányítja a második csapatot, amellyel jelenleg harmadosztályú csoportjának első helyén áll.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A spanyolok legközelebb Grúziában lépnek pályára, a mérkőzésre ezen a linken tudtok fogadni.