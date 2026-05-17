Alig nevezték ki Xabi Alonsót, máris változást hozott a Chelsea-nél

Amint arról a GOAL is beszámolt, hivatalosan is bejelentette a Chelsea, hogy Xabi Alonso lesz a vezetőedzője a 2026-27-es szezontól. Bár még nem állt munkába, egy fontos területen máris változásra késztette a klub vezetőségét, amely a kérésére felhagy a fiatal labdarúgók szerződtetésével, helyettük tapasztaltabb játékosokat fog igazolni – tudta meg az ESPN.

Annak ellenére ment bele ebbe a Chelsea, hogy több mint kétmilliárd eurót költött el az elmúlt átigazolási időszakokban csiszolatlan gyémántokra. A változtatás mögött az húzódik, hogy rögtön szeretne jól teljesíteni az együttes a bajnokságban és a Bajnokok Ligájában is.

Nem mellesleg a játékosok kiválasztásában szintén jelentős szerepe lesz Xabinak, igaz, a klub továbbra is használni fogja a saját adat- és felderítőhálózatát.

Arra már angol kiadásunk hívja föl a figyelmet, hogy a Real Madrid korábbi trénere menedzserként ül le a kispadra, nem pedig vezetőedzőként, ami valóban arra utal, hogy a sportszakmai döntések meghozatalában nagyobb önállóságot kaphat, mint elődjei.

