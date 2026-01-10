Videó: Wayne Rooney élő adásban sírta el magát, amikor kiderült, mit vitt véghez a testvére

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a hatodosztályú Macclesfield 2-1-re legyőzte hazai pályán a címvédő Crytal Palace-t az FA-kupa harmadik fordulójában. Korábban még sosem volt rá példa, hogy egy amatőr csapat kiejtsen egy első osztályút, pláne nem az FA-kupa címvédőjét.

A hazaiakat Wayne Rooney öccse, John Rooney irányította vezetőedzőként a találkozón. A lefújást követően a büszke nagy tesó a BBC kamerái előtt könnyekig hatódva értékelte a látottakat.

Wayne Rooney hangja remegett az interjú során:

„Most tényleg elérzékenyültem. Látni, hogy az öcsém ezt elérte… még alig kezdett el edzősködni. Bejutni az FA-kupa negyedik fordulójába, és legyőzni egy Premier League-csapatot, a Crystal Palace-t – elképesztő. Borzasztóan büszke vagyok rá. Nyugodtnak tűnt – nem is tudom, hogyan. Amit ma véghez vitt, az óriási teljesítmény. Egyszerűen fantasztikus.”

– hansúlyozta a Manchester United legendája.

A mérkőzés után a Macclesfield edzője is odalépett a BBC stábjához, ahol kézfogással és öleléssel gratuláltak egymásnak a testvérek. Amikor elmondták Johnnak, hogy Wayne könnyekig meghatódott, ő így reagált:

„Én is ugyanígy vagyok. Még most sem tudom felfogni. Nem jutok szóhoz. Az első perctől kezdve hihetetlenek voltunk, megérdemelten nyertünk, és nem is lehetnék büszkébb a srácokra.”

A Macclesfield kalandos útja a futballcsodáig

A Macclesfield nehéz időszakon ment a koronavírus-járvány alatt: a klub 2020-ban csődbe ment, a megszűnés szélére sodródott, azonban Rob Smethurst végül megvásárolta a klub maradványait. John Rooney különleges csapatot irányít Macclesfieldben: van a keretben építőmunkás, ügyvéd, egykori bokszbajnok és egy volt Love Island-szereplő is.

A 35 éves vezetőedző hosszú éveken át futballozott az angol alsóbb ligákban, edzői pályafutását pedig mindössze tavaly júliusban kezdte meg Macclesfieldben.

Tragédia árnyékában

A macclesfieldiek alig egy hónapja vesztették el fiatal támadójukat, Ethan McLeodot, aki egy Bedford Town elleni mérkőzésről hazafelé tartva szenvedett halálos autóbalesetet.

A Palace elleni bravúr előtt John Rooney így fogalmazott:

„Felfoghatatlan tragédia volt, és még mindig nem tettük túl magunkat rajta. Biztos vagyok benne, hogy ma is velünk lesz.”

Forrás: The Sun