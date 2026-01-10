A címvédő Crystal Palace 2-1-s vereséget szenvedett a Macclesfield otthonában az FA-kupa harmadik fordulójában szombat kora délután. A sorozat történetében még sosem volt rá példa, hogy egy amatőr ligás, hatodosztályú csapat kiejtsen egy első osztályút, olyan meg pláne nem, hogy az előző évi győztest verje ki.

Érdekesség hogy a Macclesfieldet Wayne Rooney öccse, John Rooney irányítja.

A találkozó első gólját meglepetésre a hazai csapat szerezte, Luke Duffy passza után Paul Dawson volt eredményes a 43. percben. A második félidő sem indult túl jól a Crystal Palace-nak, ugyanis a 61. percben Isaac Buckley megduplázta a Macclesfield előnyét.

A 90. percben Yeremy Pino ugyan szépíteni tudott, de a spanyol játékos remekbe szabott szabadrúgásgólja már csak apró sebtapasz volt a londoni klubnak, hiszen a hosszabbításban már nem tudtak egyenlíteni, így hatalmas meglepetésre a hatodosztályú kiscsapat jutott tovább a legjobb 32 közé.