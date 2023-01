Vukmirnak ismét az NB II-ben szavaztak bizalmat

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A BFC Siófok hivatalos honlapján jelentette be, hogy Dragan Vukmir lett a klub szakmai igazgatója.

A 44 esztendős szakember az elmúlt évet még Szegeden kezdte, ahonnan áprilisban viharos körülmények között "igazolt át" a Diósgyőrhöz, ám nem sikerült a klubot feljuttatnia az élvonalba.

A miskolciak ennek ellenére a nyáron a most futó szezont is Vukmirral képzelték el, ám ezt gyorsan át is gondolták, hiszen augusztusban négy és fél hónap után megváltak tőle.

A Siófok jelenleg a 14. helyen áll a Merkantil Bank Ligában, az elmúlt négy bajnokijukat kivétel nélkül elveszítették.

