Elfogyott a türelem: kirúgta Vukmirt a DVTK - hivatalos!

Négy és fél hónapot bírt.

A hétfői, Pécs ellen elszenvedett 4-3-as vereséget követően közös megegyezéssel és azonnali hatállyal szerződést bontott a DVTK és Dragan Vukmir - áll a diósgyőriek hivatalos közleményében.

Az edzéseket átmenetileg Szász Ferenc másodedző tartja az új vezetőedző kinevezéséig, amelyre várhatóan egy-két napon belül sor is kerül.

Dragan Vukmir idén április 8-án lett a Diósgyőr vezetőedzője, a 44 esztendős szakembert azzal a céllal csábították el a menetelő Szegedtől, hogy az NB I-be vezesse az együttest, amely akkor még feljutó helyen állt, ám végül nem sikerült az élvonalba kerülni az előző szezon végén, sőt még munkaügyi per is lett a kinevezéséből, az MLSZ pedig szabályt is alkotott miatta.

A most futó idényben is bizalmat szavaztak neki Miskolcon, azonban a csapat két vereséggel indított a Siófok és a Soroksár ellen, majd jött két siker a Tiszakécskével és az Ajkával szemben, de Pécsről ismét pont nélkül távoztak, s ez már betette a kaput a borsodiaknál.

A feljutást megcélzó DVTK jelenleg a 13. helyen áll a Merkantil Bank Ligában.

