Újabb magyar tehetség folytatja külföldön pályafutását, miután a Sparta Praha péntek délután a hivatalos felületein jelentette be Vitályos Viktor szerződtetését. A 18 esztendős középső védő nyártól csatlakozik a 38-szoros cseh rekordbajnokhoz, a tavaszi idény hátralévő részét az MTK-nál tölti.

Az is kiderült, hogy a csehek mennyit fizetnek az MTK-nak

Fabrizio Romano információi szerint gigantikus összegért igazolt Csehországba az MTK játékosa.

Vitályos Viktor menedzsere is megszólalt az átigazolás kapcsán

A Sparta Prahához szerződő korosztályos válogatott védő menedzsere, Esterházy Mátyás bízik benne, hogy a 18 esztendős tehetség Prágában is sikerrel veszi majd az akadályokat.

„A Sparta Praha tavaly nyár óta kiemelt figyelemmel követte Viktor teljesítményét, nagyon hamar meglátta a benne rejlő potenciált, és olyan jövőképet vázolt fel számunkra, amely meggyőzött minket arról, hogy az MTK után a Sparta a legjobb döntés – mondta Esterházy Mátyás, az EM Sports Consulting tulajdonosa. – Olyan klubban teheti meg a következő lépéseket, amely rendszeres szereplője az európai kupasorozatoknak, és amelynél minden körülmény adott a további fejlődéséhez. Hosszú távú projektben gondolkodunk, a szerződés aláírásával csak az első lépést tettük meg.”

Az U19-es válogatott hátvéd nyáron szerződött az MTK-hoz, a kék-fehéreknél augusztus 9-én, a DVTK elleni bajnokin debütált az NB I-ben, azóta további kilenc mérkőzésen lépett pályára a magyar élvonalban. A tavaszi idényben az MTK valamennyi tétmeccsén kezdőként lépett pályára.

„Az MTK tavaly nyáron annak ellenére is nagyon hitt a Viktor szerződtetésében rejlő lehetőségben, hogy korábban a képességeihez mérten érthetetlenül kevés lehetőséget kapott – folytatta Esterházy Mátyás. – Nemcsak Viktor pályafutása, hanem az egész magyar futball sokat nyert azzal, hogy a fővárosi klub megadta az esélyt az egyik legtehetségesebb hazai játékosnak. Ez a fajta villámkarrier újabb bizonyítéka annak, hogy megéri bizalmat szavazni a magyar tehetségeknek. Viktor képességeit és mentalitását ismerve biztos vagyok benne, hogy Prágában is sikerrel veszi majd az akadályokat, ám tavasszal még az MTK mezében szerepel, és a hátralévő fordulókban mindent megtesz, hogy meghálálja azt a bizalmat, amelyet ettől a klubtól kapott.”

Az MTK hétfőn a Ferencvárost fogadja az NB I 23. fordulójának zárómérkőzésén.

Forrás: EM Sports





Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.