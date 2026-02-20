Goal.com
Vitályos ViktorMTK Budapest
C. Kovács Attila

Bréking! Fabrizio Romano szerint gigantikus összegért igazol külföldre az MTK játékosa!

A mindig jól értesült Fabrizio Romano információi szerint a Sparta Praha és az MTK Budapest megállapodott a 2007-es születésű védő, Vitályos Viktor átigazolásáról.

Az olasz átigazolási guru úgy tudja, hogy a fiatal játékos ma ír alá a Sparta Prahához, az üzlet értéke pedig meghaladja a 2 millió eurót. Az MTK jelentős haszonnal értékesíti a védőt, hiszen tavaly nyáron még ingyen szerezte meg Felcsútról.

Vitályos Viktor az MTK első csapatában összesen 13 mérkőzésen lépett pályára.

Frissítés!

A Sparta Praha hivatalos felületein jelentette be Vitályos Viktor érkezését. Esterházy Mátyás, a játékos ügynöke szerint elárulta, miért a cseh csapat mellett tették le a voksukat


