Az olasz átigazolási guru úgy tudja, hogy a fiatal játékos ma ír alá a Sparta Prahához, az üzlet értéke pedig meghaladja a 2 millió eurót. Az MTK jelentős haszonnal értékesíti a védőt, hiszen tavaly nyáron még ingyen szerezte meg Felcsútról.

Vitályos Viktor az MTK első csapatában összesen 13 mérkőzésen lépett pályára.

Frissítés!

A Sparta Praha hivatalos felületein jelentette be Vitályos Viktor érkezését. Esterházy Mátyás, a játékos ügynöke szerint elárulta, miért a cseh csapat mellett tették le a voksukat.





