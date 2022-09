Visszatérhet a magyar válogatott játékosa

Csapattársával együtt újra edzésbe állt a Puskás Akadémia hátvédje.

A Puskás Akadémia a csütörtöki napon erősítette meg, hogy ismét a csapat többi tagjával tréningezett hosszabb kihagyása után a csapat két magyar válogatott hátvédje, Nagy Zsolt és Spandler Csaba.

Az angol válogatott ellen gólt szerző Nagy még július végén, a Vitória Guimaraes elleni Európa-konferencialiga-selejtezőjének visszavágóján szenvedett részleges belsőoldalszalag-szakadást, melynek következtében három hónapot kényszerült kihagyni.

Nagy így klubcsapata mérkőzésein kívül a magyar válogatott szeptemberi Nemzetek Ligája-mérkőzésein sem szerepelhetett. Most azonban újra edzésbe állt és hamarosan bizonyára mérkőzésen is láthatjuk. Egyúttal minden esélye megvan arra, hogy a válogatott novemberi felkészülési meccsein is csatasorba álljon.

A szintén gyakori válogatott kerettag Spandler augusztus közepén szenvedett comközelítő-sérülést, bő egy hónap után készülhet újra bevetésre.

„Az előző hetet már a csapattal dolgoztam végig, és a mester, Hornyák Zsolt azt mondta, lehetőséget kapok a Csákvár ellen, aztán az első játékrész után meglátjuk, miként reagál a lábam. Szerencsére nem volt semmi probléma, nem sérülés miatt maradtam a szünetben az öltözőben, csupán úgy éreztem, négy-öt hét kihagyás után elegendő negyvenöt perc játék" - mondta el Spandler az állapotáról.

