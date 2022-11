Visszanyalt a fagyi: a horvátok a nagyszájú edző provokációja után lemosták Kanadát

Fogadj 20-szoros szorzóval Cristiano Ronaldo kaput eltaláló lövéseinek számára az Portugália-Uruguay vb találkozón, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

A világbajnokság F-csoportjának második fordulójában Horvátország 4-1-es győzelmet aratott Kanada ellen. Az észak-amerikai ország második vereségét szenvedte el a tornán, és a Tunézia elleni mérkőzés eredményétől függetlenül búcsúzik a világbajnokságtól.

A horvát válogatott tagjai természetesen nem mentek el szó nélkül a kanadaiak szövetségi kapitánya, John Herdman szavai mellett, aki az előző mérkőzés után vulgárisan fogalmazott:

Mindezzel alaposan felpaprikázta a horvátokat, akik a korai hátrányba kerülés után súlyos csapást mértek Kanadára és a meccs utáni interjúk során sem felejtettek el említést tenni a kanadaiak kapitányáról:

After losing to Belgium, Canada coach John Herdman told his players that 'they belong here, and we're gonna go and 'F' Croatia, it's as simple as it gets'.



Andrej Kramarić after Croatia's 4-1 win eliminated Canada: pic.twitter.com/aIXRZDMlv4