Horvátország hengerelt Kanada ellen, a németek a csoport negyedik helyén várják az utolsó fordulót

A világbajnokság F-csoportjának második fordulójában Horvátország 4-1-es győzelmet aratott Kanada ellen. Az észak-amerikai ország második vereségét szenvedte el a tornán, és a Tunézia elleni mérkőzés eredményétől függetlenül búcsúzik a világbajnokságtól, szomszédaink pedig a megszerzett három pontnak köszönhetően nemcsak, hogy életben tartották továbbjutási esélyeiket, hanem a csoport élére ugrottak, jobb gólkülönbségüknek köszönhetően.

Pedig Kanada számára minden álomszerűen kezdődött, Alphonso Davies már a második percben megszerezte a vezetést a Les Rouges számára. Azonban Horvátország nem adta fel, még az első félidőben megfordította a találkozót, Andrej Kramaric és Marko Livaja góljainak köszönhetően. A második félidőt pedig már rutinból lehozták a horvátok, Kramaric ismét betalált, a végén pedig Lovro Majer állította be a 4-1-es végeredményt.

Horvátország-Kanada 4-1

Az este zárómérkőzését Spanyolország és Németország, két igazi nagyágyú játszotta. A Nazionalelf egy Japán elleni 2-1-s vereséggel kezdte a vb-t, így Thomas Mülleréknek égetően szüksége volt a győzelemre, hogy idő előtt ne kerüljenek a kiesés szélére.

Azonban a találkozó első gólját Alvaro Morata szerezte Jordi Alba remek beadását követően, pár perccel becserélése után. A németek azonban tisztában voltak vele, hogy egy esetleges vereség esetén szörnyű helyzetbe kerülnének, Hansi Flick bele is nyúlt a mérkőzésbe, pályára küldte Leroy Sanét és Niclas Fullkrugot is, ezzel megerősítve a támadó szekciót. A Bayern München szélsője rögtön helyzetbe is hozta klubtársát, Jamal Musialát, azonban Unai Simon hatalmas bravúrral védett.

Németország egyértelműen rákapcsolt az utolsó percekben, aminek meg is lett az eredménye, Niclas Fullkrug egy kapu előtti kavarodást kihasználva bombázta a léc alá a labdát. 1-1.

Több gól már nem született a találkozón, így 1-1-es döntetlennel zárult a mérkőzés.

Németországnak ezzel a döntetlennel már nem a saját kezében van a sorsa: minél nagyobb gólkülönbséggel kell nyernie az utolsó fordulóban Costa Rica ellen, miközben reménykednie kell, hogy a spanyolok nem kapnak ki Japántól.

A csoport állása:

Spanyolország 4 pont 8-1 Japán 3 pont 2-2 Costa Rica 3 pont 1:7 Németország 1 pont 2:3

(Amennyiben a csapatok azonos pontszámmal végeznek, a sorrendről a gólkülönbség dönt.)

Kövesd a 2022-es labdarúgó világbajnokság küzdelmeit a GOAL.com-on! Szerkesztőségünk nap mint nap exkluzív tartalmakkal, videókkal és élő közvetítésekkel jelentkezik a torna során. Ha minket követsz, garantáltan nem maradsz le semmiről!

