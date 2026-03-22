Szabó Kristóf

Vinícius Júniort nem csak a Santiago Bérnabeu közönsége fütyülte ki + VIDEÓ

Vinícius Júnior ugyan egyre jobb formába lendül a Real Madridnál, de volt olyan időszaka a brazil sztárnak, amikor saját közönsége fütyülte ki a Bérnabeu stadionban. Most is kijárt a “jóból” Vinícius-nak, ám most egy Madridban rendezett MMA eseményen fejezték ki a nézők a véleményüket a brazilról.

A PFL MMA eseménye Madridban került megrendezésre, ahol részt vett a Real Madrid néhány játékosa is.

Természetesen a közvetítőkamerák is kiszúrták a madridi játékosokat, ám nem mindegyikük aratott osztatlan sikert. Vinícius Júniort és Jude Bellinghamet jól hallható füttykoncert fogadta, amikor a kivetítőkön meglátták a nézők a Real Madrid sztárjait, Thibaut Courtois viszont kellemes fogadtatást kapott:

A Vinícius Júnior a pályán tehet egy lépést afelé, hogy kedvezőbb legyen a megítélése, hiszen vasárnap este madridi derbit rendeznek a Real Madrid és az Atlético Madrid között. A találkozót ITT KÖVETHETED élőben.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

