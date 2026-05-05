„Mész vissza a másodosztályba!” – Vinícius Júnior durván kiosztotta az őt faragó Espanyol-védőt

A feszültség már a meccs elején tapintható volt. A brazil szélső egyre frusztráltabbá vált az Espanyol-védő kőkemény, sokszor a szabálytalanság határát súroló fizikai játéka, különösen a rögzített szituációknál történő folyamatos birkózások miatt. A helyzet akkor eszkalálódott igazán, amikor El Hilali egy durva belépő után piros lapot kapott, ám a játékvezető a VAR-vizsgálatot követően sárgára változtatta döntését. A madridi játékosok, élükön Viníciusszal teljesen kiakadtak az ítéleten.

A spanyol Marca arról írt, pontosan mik is hangzottak el a pályán. Vinícius egy ponton dühösen fordult ellenfeléhez:

„Fejezd be ezt a hülyeséget, aztán meg majd jössz mezt cserélni... Hülye vagy, verekedni akarsz... Nem cserélek veled mezt!” – fakadt ki a brazil, majd többször is az arcába üvöltötte: „Idióta. Egy idióta vagy.”

El Hilali sem maradt adós, és visszavágott a brazilnak. Vinícius később az Espanyol egy másik játékosának, Carlos Romerónak panaszkodott ellenfeléről:

„Hülye ez a srác, ember. Úgy akar viselkedni, mint egy bolond, csak a tévé miatt.”

A hangulat a lelátón is pattanásig feszült. A hazai szurkolók a brazil sztárt az Aranylabdával kezdték gúnyolni, többek között elkezdték skandálni a "Vinícius, strandlabda!" rigmust.

A támadó azonban nem maradt csendben, és az Espanyol gyenge bajnoki szereplésébe kötött bele. El Hilalinak egyenesen odaszúrta:

"Mész vissza a másodosztályba, ember."

A verbális pengeváltás a meccs végéhez közeledve érte el a mélypontját. Vinícius odavetette: "Szörnyű vagy", mire az Espanyol játékosa állítólag így válaszolt: "Te meg egy k***a vagy."

Forrás: GOAL

