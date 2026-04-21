Vincent Kompany állást kapott a vb idejére, itt a válasza

A Daily Mail újságírója, Mike Keegan arról számolt be közösségioldalán, hogy számos angol tévétársaság számította volna Vincent Kompanyra.

Ugyanakkor Keegan értesülései szerint a belga szakvezető elutasította a felkéréseket, mert a nyáron szeretné kipihennie magát egy stresszes és hosszú idényt követően.

Minden bizonnyal azért szerették volna szakértőként látni Angliában, mert amellett, hogy remekel a Bayern München kispadján, játékosként 11 évet húzott le a Manchester Cityben. Nem mellesleg pedig korábban már a BBC-nél és a Sky Sportsnál is megfordult szakértői pozícióban.

Bár a Bundesligát már megnyerte Kompany és csapata, a Bajnokok Ligája behúzása még ott lebeg célként a szemük előtt: a döntőbe jutáshoz a Paris Saint-Germaint kell kiütniük.

