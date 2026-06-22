A világ legjobb játékosai, a legnagyobb futballnemzetek és a meglepetésre készülő kihívók egyaránt pályára lépnek a vb-n, ahol nap mint nap rangadók, fordulatok és emlékezetes pillanatok várnak a futball szerelmeseire.

A világbajnokság elkezdődött, kövesd a GOAL-on!

Ha nem szeretnél lemaradni egyetlen gólról, eredményről vagy fontos eseményről sem, akkor érdemes folyamatosan figyelemmel kísérned a GOAL „élő eredmények" oldalát. Az oldalon a világbajnokság összes mérkőzését valós időben követheted, így bárhol is vagy, mindig naprakész maradhatsz.

Minden egy helyen

A GOAL élő eredmények felületén megtalálod az aktuális állásokat, a kezdőcsapatokat, a gólszerzőket, a cseréket, a csoportok állását, és az egyesenes kieséses szakasz összes párosítását. És természetesen a legfontosabb statisztikai mutatókról sem maradsz le.

Legyen szó a csoportkör küzdelmeiről vagy az egyenes kieséses szakasz drámájáról, minden információ egy helyen vár. A futballvilág figyelme most Észak-Amerikára szegeződik – tarts velünk, és éld át a világbajnokság minden pillanatát a GOAL segítségével!