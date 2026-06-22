Goal.com
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NE MARADJ LE A VILÁGBAJNOKSÁG EGYETLEN PILLANATÁRÓL SEM!

Minden, amit a világbajnokságról tudni kell
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Igazi futballdömping! Kövesd élőben a világbajnokságot!

Világbajnokság 1

A világbajnokság már javában zajlik: június 11. és július 19. között az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó ad otthont a 2026-os vb-nek, amely minden eddiginél nagyobb mezőnnyel és rengeteg izgalommal várja a szurkolókat. A történelmi jelentőségű tornán immár 48 válogatott küzd a végső győzelemért, a futballrajongók pedig több mint egy hónapon át élvezhetik a szinte mindennapos meccsdömpinget, a rangadókat és a felejthetetlen pillanatokat. Ha a GOAL-lal tartasz, nem maradsz le a vb egyetlen kulcsmomentumáról sem!

A világ legjobb játékosai, a legnagyobb futballnemzetek és a meglepetésre készülő kihívók egyaránt pályára lépnek a vb-n, ahol nap mint nap rangadók, fordulatok és emlékezetes pillanatok várnak a futball szerelmeseire.

A világbajnokság elkezdődött, kövesd a GOAL-on!

Ha nem szeretnél lemaradni egyetlen gólról, eredményről vagy fontos eseményről sem, akkor érdemes folyamatosan figyelemmel kísérned a GOAL „élő eredmények" oldalát. Az oldalon a világbajnokság összes mérkőzését valós időben követheted, így bárhol is vagy, mindig naprakész maradhatsz.

Minden egy helyen

A GOAL élő eredmények felületén megtalálod az aktuális állásokat, a kezdőcsapatokat, a gólszerzőket, a cseréket, a csoportok állását, és az egyesenes kieséses szakasz összes párosítását. És természetesen a legfontosabb statisztikai mutatókról sem maradsz le. 

Legyen szó a csoportkör küzdelmeiről vagy az egyenes kieséses szakasz drámájáról, minden információ egy helyen vár. A futballvilág figyelme most Észak-Amerikára szegeződik – tarts velünk, és éld át a világbajnokság minden pillanatát a GOAL segítségével!

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