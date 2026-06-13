„Talán 64 csapattal Olaszország is kijutna” - viccelődött Infantino

Elégedetlenség az olasz szurkolók köreiben

Az olaszoknak sorban a harmadik világbajnokságra nem sikerült kvalifikálni, így a FIFA elnökének megjegyzéseit sokan inkább tiszteletlennek vélik, mint humorosnak. Az olasz szurkolók ki is fejezték elégedetlenségüket azzal kapcsolatban, hogy egy ilyen gazdag történelmi múlttal rendelkező futballnemzeten gúnyolódik az elnök.

„Megvitattuk annak lehetőségét, hogy 64 csapatos világbajnokság legyen. A javaslatot már benyújtották a FIFA Tanácsának, de addig is élvezzük ezt a 48 csapatos tornát.”

„Talán 64 résztvevővel Olaszország is kijutna, sőt akár 208 csapatig is elmehetnénk, hogy végül sikerüljön nekik kvalifikálniuk.” - mondta Infantino.

Természetesen a 208 fős vb-t viccnek szánta Infantino, viszont arra valós esély van, hogy a következő világbajnokságokon már 64 résztvevő lesz. Ezzel kapcsolatban sok kérdés és kétely fogalmazódik meg az emberekben, hiszen már a 48 csapat is sokaknak túlzás. 1998 óta 32 csapat vesz részt a világversenyen, amely talán az arany középút lehet, hiszen van esélyük a kisebb nemzeteknek is kijutni és szerepelni a világbajnokságon, azonban nincsenek távol egymástól a csapatok minőségben. '98 előtt csak 24 fő volt, a 2026-os vb-n pedig már 48 csapat vesz részt. Sokan úgy gondolják, hogy a növelt létszám miatt a csoportkörben hatalmas szintkülönbségek lesznek a csapatok között, és ezáltal rengeteg érdektelen meccs lesz.

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