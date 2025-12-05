Vigyáznia kell Szoboszlainak, az eltiltás küszöbén áll a magyar középpályás

Szombaton 18:30-as kezdéssel az újonc Leedshez látogat a bajnoki címvédő Liverpool a Premier League 14. fordulójában. Arne Slot csapatának égetően szüksége van a pontokra, mivel jelenleg 22 ponttal csak a kilencedik helyen áll az angol bajnokságban, 11 ponttal lemaradva a listavezető Arsenaltól. Csakhogy benne van a pakliban, hogy éppen ebben a sorsdöntő időszakban veszíti el Szoboszlai Dominikot a Mersey-parti együttes.

A Liverpool Echo szúrta ki ugyanis, hogy a magyar játékos már négy sárga lapot kapott a Premier League idei kiírásában, így már csak egy sárga kártya választja el attól, hogy egymeccses eltiltást kapjon. Igaz, az elmúlt három bajnokiját megúszta büntetés nélkül a magyar válogatott csapatkapitánya, köztük a legutóbbi, Sunderland elleni 1-1-es döntetlennel záruló találkozót is.

Az angol lap szerint az ő kimaradása egyenes egy katasztrófa lenne a klub számára, amely egyébként is bukdácsol ebben az idényben.