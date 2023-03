Vignjevic visszatér Újpestre – HIVATALOS

Az Újpest a hivatalos honlapján jelentette be, hogy immár nem Milos Kruscic irányítja a lila-fehér együttest.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Az OTP Bank Ligában 10. helyezett Újpest FC csütörtökön közös megegyezéssel hivatalosan is szerződést bontott Milos Kruscic vezetőedzővel. A csapat irányítását a lila-fehér szurkolók által is jól ismert Nebojsa Vignjevic veszi át – jelentette be hivatalos honlapján az egyesület.

.

A szerb Milos Kruscic tavaly január 13-án került a lila-fehér csapat élére, amely akkor 17 forduló után 17 ponttal a tizedik helyen állt a tabellán, ezt követően azonban 16 mérkőzésen szerzett 27 ponttal az ötödik helyen zárta a szezont, a MOL Magyar Kupában pedig elődöntőig jutott.

A mostani idényben Kruscic irányításával a bajnokságban 24 mérkőzés után 27 ponttal – hét győzelem, hat döntetlen, 11 vereség – tizedik az Újpest, amely két ponttal előzi meg a már kieső helyen álló Honvédot. A kupában a nyolcaddöntő jelentette a végállomást a csapatnak.

Kruscic irányításával az Újpest összességében 46 tétmérkőzésen 19 győzelmet aratott, kilencszer döntetlent játszott, 18-szor pedig kikapott. A legutóbbi bajnokin a Puskás Akadémiától szenvedett 5-1-es vereséget a lila-fehér együttes.

Az Újpest vezetősége a klub hivatalos honlapján – Kruscic menesztésével párhuzamosan – bejelentette: visszatér az együtteshez az a Nebojsa Vignjevic, aki 2013 és 2020 között összesen 258 tétmérkőzésen irányította a gárdát – az 54 esztendős tréner a három évvel ezelőtti távozása óta megfordult a lett FK Liepajánál, a Budapest Honvédnál, majd az arab al-Dafránál is, ám egyik klubnál sem maradt hosszú ideig. Az utolsó állomáshelyéről januárban távozott, s azóta nem volt csapata.

A szintén szerb nemzetiségű edző összesen két trófeát gyűjtött be a lila-fehérekkel: a 2013–2014-es, majd a 2017–2018-as szezonban is az Újpest hódította el a Magyar Kupát.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Magyarország-Észtország mérkőzésen a hazai győzelem 1.40, a döntetlen 4.35, a vendég siker 7.50-szeres szorzóval fogadható.(x)