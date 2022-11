Vigasztalás helyett fotózkodott az edző a síró világsztárral - videóval

Fogadj 20-szoros szorzóval Bukayo Saka kaput eltaláló lövéseinek számára a Wales-Anglia vb találkozón, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

Ghána 3-2-es győzelmet aratott Dél-Korea ellen a világbajnokságon egy végletekig kiélezett, fordulatokkal tarkított mérkőzésen. A találkozó lefújása után is történtek érdekességek.

A közösségi oldalakon terjednek azok a felvételek, melyek a meccs lefújása után történtek, miközben a szereplők gratuláltak egymásnak. A mérkőzés után a ghánai edzői stáb tagjai közül többen sportszerűen vigasztalták a dél-koreaiak síró sztárját, Szon Hungmint, azonban az egyikük kihasználta a Tottenham klasszisának közelségét és elég pofátlan módon szelfit készített vele:

A Ghana coach trying to take a selfie with Son while he’s crying😭 pic.twitter.com/8z0Yb20B59