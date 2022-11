Hatalmas meccset játszott Ghána és Dél-Korea!

Kétgólos hátrányból állt fel pillanatok alatt Dél-Korea, de a végén mégis Ghána örülhetett.

Magasra tették a lécet a kameruniak és a szerbek az első hétfői meccsen, de Ghána és Dél-Korea összecsapása is parádés fordulatokat tartogatott. A Tottenham támadója, Szon vezetésével a koreaiak hamar nekiestek Ayew-éknak, a nagy iram azonban nem hozott hatalmas helyzeteket.

A 24. percben mégis a ghánaiak szereztek vezetést, egy pontrúgás után Salisu kotorta a kapuba a labdát, a találatot VAR-ral is vizsgálták, és végül megadta azt a játékvezető (0-1). A kapott gól kicsit megfogta Szonékat, akik 10 percre rá már még nagyobb bajban találták magukat: Kudus fejesből vette be Kim kapuját (0-2).

A második félidőre minden mindegy alapon támadtak az ázsiaiak, és hamar vissza is jöttek a meccsbe: Cso három perc alatt kétszer is fejjel vette be a ghánai kaput, előbb az 58., majd a 61. percben volt eredményes (2-2).

Azonban nem sok idejük maradt örülni a lendületesen játszó Szonéknak: Kudus szinte a semmiből ismét betalált a 68. percben (2-3). A hajrában mindent mozgósítottak az egyenlítésért a dél-koreaiak, de vagy a hősiesen védekező Salisuék blokkoltak, vagy Ati-Zigi mutatott be hatalmas védéseket. A mérkőzés thrillerbe illően ért véget: a már percek óta rohamozó Korea szöglethez jutott, ám azt már nem engedte elvégezni Taylor a 90+10. percben, és lefújta a találkozót, majd a döntés után hevesen reklamáló szövetségi kapitánynak, Bentónak is kiosztott egy piros lapot.

