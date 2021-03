VIDEÓ: Norvégia továbbra is tiltakozik a katari rendezés ellen

Korábban már mi is beszámoltunk róla, hogy több norvég klub is csatlakozott ahhoz a kezdeményezéshez, amely a katari vb bojkottjára szólítja fel a nemzeti válogatottat. A másodosztályú Tromsö által indított kezdeményezés, arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy katari világbajnokság munkálatai során embertelen körülmények között kellett a munkásoknak dolgozniuk, sőt, több halálesetről is lehetett olvasni az építkezések alatt.

Bár a szövetség a bojkottott semmiképp sem szeretné támogatni, a maga módján így is beállt a kezdeményezés mögé. A norvég válogatott tegnap Gibraltár ellen kezdte meg a vb selejtező küzdelmeket és a mérkőzés előtt egy "Human Rights on and off the pitch", azaz emberi jogokért a pályán és azon kívül is feliratú pólóban futott ki a gyepre.

The Norway squad wore T-shirts to express concern about the Qatar 2022 World Cup and its hosts' human rights record ahead of their qualifying match against Gibraltar on Wednesday. — Sky Sports News (@SkySportsNews) March 25, 2021

