VIDEÓ: Már nem lesz gond, hogy ki rúgja a büntetőket, kő-papír-ollóval készül a válogatott!

Nem mindennapi edzéssel készülnek az EB-selejtezőkre.

A magyar férfi labdarúgó válogatott 2023. június 17-én Montenegróban lép pályára, majd június 20-án a Puskás Arénában Litvániát fogadja Eb-selejtező mérkőzésen.

A válogatott - a szokásoknak híven - a Telki Edzőközpontban kezdte meg a felkészülést az Eb-selejtezőkre, a Magyar Labdarúgó Szövetség tájékoztatása szerint még nem teljes kerettel. Azonban így is jól telt az első nap az edzőtáborban. A magyar labdarúgók kő-papír-ollóval hangolódtak a soron következő meccsekre.

Korábban, a márciusban megrendezett Észtország elleni barátságos meccsen került elő az egyszerű játék. Akkor Szoboszlai Dominik és Sallai Roland a „kő-papír-olló” játékkal döntött el, hogy ki rúgja majd a Kerkez Milos által kiharcot büntetőt. Az esetre a nemzetközi sajtó is felfigyelt, hogy miként döntötték el a magyar labdarúgók a tizenegyesrúgó sorsát.

Most csak az edzésen került elő az egyszerű játék: egy labdás sorversenyben a kő-papír-ollózás is helyet kapott – a veszteseknek plusz kapura lövésre is ki kellett térniük a gyakorlat végzése közben. A videó itt tekinthető meg.

A Montenegró elleni meccsre minden vendég szektorba szóló jegy elkelt, míg a Litvánia elleni hazai mérkőzésen telt ház várja majd a magyar válogatottat. a

