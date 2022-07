Videó: a Real-szurkolók Ronaldo leigazolását kérték Péreztől

A Real Madrid első emberét az Egyesült Államokban találták meg a szurkolók a különös kéréssel.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Real Madrid az Egyesült Államokban készül az új szezonra, mi több, a Barcelonával felkészülési meccset is játszanak majd Las Vegasban. A napokban Los Angelesbe érkezett a klub elnöke, Florentino Pérez is, aki meglátogatta a játékosokat az egyik tréningen.

Ekkor az aláírásra váró szurkolókkal is találkozott, többen a 15. BL-serleget kérték Péreztől, de az AS beszámolója szerint jó páran egyenesen azt kívánták, hogy az elnök igazolja le Cristiano Ronaldót. Pérez nem igazán reagált a felvetésre, de a rajongók világossá tették, hogy nem szívesen látnák a portugál sztárt a városi rivális Atlético mezében.

A cikk lejjebb folytatódik

Mint ismeretes, Cristiano Ronalo a BL-játéklehetőség miatt elhagyná a Manchester Unitedot, a kérői közt a PSG, a Chelsea neve is felmerült, de a spanyol AS szerint az Atlético Madrid is élénken érdeklődik a rutinos támadó iránt.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Barcelona-Real Madrid felkészülési mérkőzésen a katalánok győzelme 2.25, a döntetlen 4.00, a blancók sikere 2.60-szoros szorzóval fogadható. (x)