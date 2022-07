Atlético: 3 játékos távozhat, hogy Ronaldo érkezzen

Morata, Correa és a kölcsönben szereplő Griezmann lehet a Ronaldo-ügylet áldozata.

A spanyol AS szerint az Atlético Madridban köthet ki Cristiano Ronaldo. A matracosok vezetőedzője, Diego Simeone korábban is végrehajtott valószínűtlen átigazolásokat, így került a spanyol fővárosba a korosodó Luis Suárez és a Barcelonánál kudarcot valló Antoine Griezmann is, most pedig Cristiano Ronaldo megszerzésével robbantaná az átigazolási piacot.

Ahhoz, hogy a klubváltás létrejöjjön, előbb muszáj lesz kiárusítást tartania az Atlético Madridnak. Simeone keretében jelenleg 5 támadó (Álvaro Morata, Ángel Correa, Antoine Griezmann, Matheus Cunha és Joao Félix) küzd két helyért, ráadásul a klub 40 millióval túllépte a megengedett büdzsét is. A hírek szerint a 22 éves Félix és a 23 éves Cunha jelenleg érinthetetlen, így a Barcelonától kölcsönben Madridban futballozó Griezmann, valamint Correa és Morata távozása valószínű.

Az AS szerint ugyanakkor a Manchester Uniteddel sem lesz könnyű a tárgyalás, mert bár Ronaldo világossá tette távozási szándékát, a vörös ördögök menedzsere, Erik Ten Hag 2024-ig szóló szerződéssel próbálja maradásra bírni a 37 éves klasszist.

