Az osztrák Red Bull vetett szemet Magyarország leggazdagabb üzletemberének horvát csapatára, amelynek tavaly adtak át egy új stadiont is.

Fogadj 20-szoros szorzóval arra, hogy a magyar válogatott gólt szerez Németország ellen, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x) (x)

A horvát 7dnevno.hr portál cikkére hivatkozva írta meg a Mandiner, hogy a Red Bull felvásárolhatja az NK Osijeket és az Opus Arénát. A csapatba 2016-ben vásárolta be magát a Forbes számításai szerint Magyország leggazdagabb üzletembere, Mészáros Lőrinc. A vállalkozó tavaly egy 80 millió eurós beruházás részeként magyar befektetők és a magyar állam finanszírozásával adhatott át egy új stadiont Eszéken.





Már ötödik csapatát veheti meg az osztrák Red Bull vállalat (a német RB Leipzig, az osztrák Red Bull Salzburg, az amerikai New York Red Bulls és a brazil Red Bull Bragantino), miután szemet vetett Mészáros Lőrinc eszéki együttesére, az NK Osijekre.

A horvát portál megjegyzi, hogy a stadion nevét a szponzor, az építőiparban, az energetikában, a mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban és a turisztikai szektorban tevékenykedő Opus Global magyar holding nevéről kapta, amely megvásárolta az új eszéki stadion nevének több évre szóló használati jogát. Az Opus Global Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozik. A 80 millió eurós beruházás magyar befektetők és a magyar állam finanszírozásával valósult meg - emlékeztet a Forbes.

Mészáros Lőrinc 2016-ban szállt be az eszéki fociba és a tulajdonosa volt az NK Osijeknek, de mivel közben a felcsúti focicsapat is kijutott az európai kupaporondra (amelynek szintén tulajdonosa), így összeférhetetlenség miatt megvált tulajdonrészétől. Ugyanakkor még ő a főszponzor, és támogatja a csapatot a Duna Aszfalt is - írta meg tavaly a 24.hu, amikor Mészáros Lőrinc meglátogatta a 13 005 fedett ülőhellyel, 454 VIP-székkel és 9 sky boxszal rendelkező Opus Arénát.

"Szeretnénk megköszönni Mészáros Lőrincnek Horvátország legjobb, legszebb és legmodernebb stadionját, és az építkezések során tanúsított türelmét" – idézte a hír az egyik elnökségi tagot, Valentina Koprivnjakot, aki az igazgatóság elnökének, Szakály Ferencnek is köszönetet mondott, amiért koordinálta a projektet.

A horvát lap szerint az elmúlt hónapokban az eszéki csapatról az a benyomás keletkezett, hogy a tulajdonosok már szívesen túladnának az együttesen, sőt erre utalhat az is, hogy több klucsjátékos (köztük a 28 éves Kristijan Lovric) is távozott a nyáron.

A cikk kitért arra is, hogy a Red Bull egy-egy felvásárlásnál teljesen átalakítja a klubot kezdve a címertől egészen a keretig. Habár a szurkolóknak ez kezdetben nem tetszik, a beáramló pénzek és az eredményesség hatására gyorsan megváltozik a véleményük. Horvátországban a Dinamo Zagreb hegemóniáját ostromolhatnák. Az NK Osijek 2021-ben ezüstérmes, amely a klub történetének legjobb bajnoki szereplése.