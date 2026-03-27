Szabó Kristóf

Vb 2026: Sevcsenko nem elégedett, belebukhat Rebrov az ukránok kiesésébe?

Ukrajna nem lesz ott a 2026-os világbajnokságon, miután Gyökeres Viktor triplájával 3-1-re kikapott Svédországtól az európai zóna pótselejtezőjének elődöntőjében. A kudarc után az Ukrán Labdarúgó-szövetség elnöke, Andrij Sevcsenko és a válogatott szövetségi kapitánya, az ex-Fradi edző Szerhij Rebrov értékelt.

Ukrajna legutóbb a 2006-os németországi világbajnokságon szerepelt, Szerhij Rebrov csapata pótselejetező útján harcolta volna ki az újabb szereplést. Az orosz-ukrán haború miatt keleti szomszédunk Valenciában fogadta a svéd válogatottat, és kapott ki 3-1-re az európai selejtező elődöntőjében.

Szerhij Rebrov nehéznek és idegőrlőnek nevezte az összecsapást, és megjegyezte, hogy csapata nem tudta a maximumot nyújtani:

„Ahhoz, hogy ilyen szinten meccseket nyerjünk, minden játékosnak a pályán a maximumot kell nyújtania. Sajnos ma ez nem sikerült. Olyan hibákat követtünk el, amelyek a vereséghez vezettek, és nem mondhatom, hogy a csapat 100 százalékot nyújtott. Taktikailag felkészültünk a szoros védekezésre a saját tizenhatosunkon belül, de gyors gólokat kaptunk. Ezen a szinten az ellenfelek azonnal megbüntetik a koncentrációkihagyásokat. A csapatnak tapasztalatot kell szereznie, amit pontosan az ilyen kemény összecsapásokon lehet megszerezni. A vereség ellenére nagyon jó játékosaink vannak, és ez a mérkőzés fontos lecke lesz számukra a jövőben”

Sevcsneko nem elégedett

Az Ukrán Labdarúgó-szövetség (UAF) elnöke, az Aranylabdás legenda, Andrij Sevcsenko is kifejtette álláspontját azzal kapcsolatban, hogy Ukrajna lemaradt a 2026-os világbajnokságról, és nyitva hagyta a szövetségi kapitány jövőjét:

„Először is szeretném megköszönni a szurkolóknak az ukrán válogatott támogatását. Nem vagyunk elégedettek az eredménnyel, hiszen a ciklus célját nem értük el. Most a csapatnak méltósággal kell lejátszania a második mérkőzését, karaktert és lelkierőt kell mutatnia. A felkészülési mérkőzést követően teljeskörűen kielemezzük a selejtezősorozatot, leülünk beszélni a szövetségi kapitánnyal, és meghozzuk a jövő válogatottját szolgáló legmegfelelőbb döntéseket”

Forrás: mezha.net


