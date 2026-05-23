„Nem volt kiemelkedő” – Tuchel kíméletlenül őszintén indokolta Cole Palmer vb-keretből való kihagyását

A pénteki angol világbajnoki kerethirdetés legnagyobb sokkját Cole Palmer és Phil Foden mellőzése okozta. Bár Palmer klubszinten elismertségnek örvend, a meccshiány és a klubszezonban mutatott hullámzó teljesítmény miatt súlyos árat fizetett.

A kerethirdetést övező figyelemre reagálva Tuchel őszintén beszélt arról, hogy a belső adatok és a visszatérő fizikai problémák hogyan hátráltatták a támadó beépítését az válogatottba:

„Úgy gondolom, hogy Palmer elsősorban a klubjában mutatott formahanyatlástól szenved, az egész szezont tekintve nem volt olyan meghatározó, mint az elmúlt idényekben” – magyarázta a szövetségi kapitány. „Másodszor, a válogatottnál sem volt túl nagy hatással a játékra. A statisztikái a válogatottban egyszerűen nem voltak elég kiemelkedőek ahhoz, hogy azt mondhassuk: »bármi történjen is, jönnie kell«. Ez a puszta valóság.”

A Chelsea sztárja valóban nem tudta megismételni a klubjában megszokott kíméletlen hatékonyságot az angol nemzeti csapatban, a német menedzser irányítása alatt lejátszott három mérkőzésén egyetlen gólt vagy gólpasszt sem jegyzett.

„Többször is vissza kellett lépnie sérülés miatt, és amikor az edzőtáborban volt, nem hozta azt a hatást, amit mindannyian vártunk. A személyisége segít neki abban, hogy a nagy pillanatokban se mutasson idegességet és döntő tudjon lenni, de ezekhez a pillanatokhoz formában kell lenni. Hatással kell lenni a csapatra, ő pedig egyszerűen nem tudta ezt konzisztensen hozni” – részletezte a döntés hátterét.

A szakember elismerte, hogy emberileg nem volt könnyű meghozni ezt a döntést, de a válogatott érdekeit kellett szem előtt tartania:

„Természetesen ez volt az egyik legnehezebb telefonhívás, hiszen az egyik legismertebb nevet hagyjuk ki. Ugyanakkor nem vagyok hajlandó csak a nevük miatt behívni játékosokat, és nem akarom őket a posztjukon kívül játszatni, csak hogy adjak nekik valamit. Jobb szeretem előre meghozni a nehéz döntést, megemészteni, és aztán mindenki mást előrehajtani.”

Forrás: GOAL

