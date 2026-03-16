A Vasas hatalmas lépést tett a feljutás felé a rangadón

A találkozó mindkét gólját Urblík József szerezte. Feljutóhelyen álló csapatának előnye már tíz pont a harmadik, illetve negyedik helyen álló Kecskeméttel és Mezőkövesddel szemben a tabellán.

Eredmények, 22. forduló:

Mezőkövesd Zsóry FC-Vasas FC 0-2 (0-1)

gólszerző: Urblík (13., 74.)

A tabella élmezőnye:

1. Budapest Honvéd FC 22 15 3 4 41-17 48 pont

2. Vasas FC 22 14 4 4 40-17 46

3. Kecskeméti TE 22 11 3 8 33-25 36

4. Mezőkövesd Zsóry FC 22 10 6 6 30-26 36





Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.