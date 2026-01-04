Hivatalos: Kirúgta válogatott játákosát az NB I kiesőjelöltje – már meg is van a új csapata!

– Közös megegyezéssel szerződést bontott klubunk Varga Kevinnel. A 14-szeres válogatott támadó nyáron érkezett csapatunkhoz, és ősszel hat NB-I-es bajnokin lépett pályára Szpari mezben. További pályafutásához sok sikert kívánunk! – írta a Nyíregyháza hivatalos oldalán.

A 14-szeres magyar válogatott támadó nyáron érkezett a klubhoz, ám a hozzá fűzött reményeket egyáltalán nem tudta beváltani: hat bajnoki mérkőzésen összesen 155 percet töltött a pályán, ezeken pedig egy piros lapot kapott.

A klub közleményéből az is kiderült, hogy folyamatosan tárgyalnak játékosokkal, és több poszton is erősíteni szeretnének. Információink szerint az elmúlt napokban egy kapussal is egyeztettek, ám ő végül visszautasította a klub megkeresését.

Már meg is van Varga Kevin új csapata

Az NB II-t vezető Budapest Honvéd hivatalos oldalán jelentette be a 29 éves szélső érkezését.