Feczkó Tamás együttese már a szünetben 2-0-ra vezetett, a második félidőben pedig szinte végig emberelőnyben futballozhatott és végül a hosszabbításban tette fölényessé sikerét.

– Magabiztos játékkal nyertük meg a meccset, egy percig sem forgott veszélyben a győzelmünk. Az első perctől kezdve domináltunk, kijött a két csapat közötti különbség. Nem lefutott a bajnokság, a Vasas mellett még három csapat pályázik a feljutásra. Nagy versenyfutás vár ránk tavasszal, de szeretnénk megőrizni az első helyünket – nyilatkozta Feczkó Tamás vezetőedző a lefújást követően a Nemzeti Sportnak.

A Honvéd féltvánál három ponttal előzi meg a második Vasast és öttel a harmadik Kecskemétet.

NB II, 15. forduló:

Békéscsaba–Mezőkövesd 0-0

Kecskemét–Soroksár 2-1 (0-0)

Csákvár–Szeged 1-1 (1-0)

Honvéd–BVSC 3-0 (2-0)

Ajka–Vasas 1-0 (1-0)

Budafok–Videoton 2-2 (0-1)

Karcag–Kozármisleny 1-1 (0-1)

Szentlőrinc–Tiszakécske 1-1 (1-0)



Forrás: MTI

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.