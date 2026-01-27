Így köszönt el a Ferencváros szurkolóitól Varga Barnabás

Varga Barnabás már a negyedik tétmérkőzésen lépett pályára az AEK Athénban a hétvégén, sőt, legutóbb gólpasszal járult hozzá csapata 1-0-s győzelméhez. Vasárnap mégis feltűnt a Groupama Arénában az ETO elleni összecsapást megelőzően - igaz, csak a kivetítőkön egy videóüzenet erejéig.

A zöld-fehérek hagyományosan egy szurkolói szavazás keretén belül választották meg az adott hónap legjobban teljesítő játékosát. Decemberben Vargát került ki győztesként, aki az utolsó ferencvárosi elismerésére reagált, egyúttal el is köszönt a drukkerektől.

"Szeretném megköszönni az elmúlt két és fél évet, hiszen jóban rosszban mellettünk álltatok, és fantasztikus szurkolást biztosítottatok nekünk. Azt gondolom, hogy azért több sikeres időszakból több volt, úgyhogy nagy élményekkel és sok sikerrel tudtam távozni a csapattól. Köszönöm szépen még egyszer a biztatást. Hajrá, Fradi!"

- zárta megszólalását a magyar válogatott centere.