Goal.com
Live
Varga BarnabásNemzeti Sport/Czinege Melinda
Bózsik Tamás

Így köszönt el a Ferencváros szurkolóitól Varga Barnabás

Búcsúzóul még megválasztották a zöld-fehérek december hónap legjobb játékosának - erre reagált egy videóüzenetben a magyar csatár.

Varga Barnabás már a negyedik tétmérkőzésen lépett pályára az AEK Athénban a hétvégén, sőt, legutóbb gólpasszal járult hozzá csapata 1-0-s győzelméhez. Vasárnap mégis feltűnt a Groupama Arénában az ETO elleni összecsapást megelőzően - igaz, csak a kivetítőkön egy videóüzenet erejéig. 

A zöld-fehérek hagyományosan egy szurkolói szavazás keretén belül választották meg az adott hónap legjobban teljesítő játékosát. Decemberben Vargát került ki győztesként, aki az utolsó ferencvárosi elismerésére reagált, egyúttal el is köszönt a drukkerektől. 

"Szeretném megköszönni az elmúlt két és fél évet, hiszen jóban rosszban mellettünk álltatok, és fantasztikus szurkolást biztosítottatok nekünk. Azt gondolom, hogy azért több sikeres időszakból több volt, úgyhogy nagy élményekkel és sok sikerrel tudtam távozni a csapattól. Köszönöm szépen még egyszer a biztatást. Hajrá, Fradi!" 

- zárta megszólalását a magyar válogatott centere. 

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Európa Liga
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Ferencvárosi TC crest
Ferencvárosi TC
FTC
Görögország 1
AEK Athén crest
AEK Athén
AEK
Olympiakosz FC crest
Olympiakosz FC
OLY
Default
Hirdetés
0