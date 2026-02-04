Kiderült, hogy megkapják-e a pénzbüntetést Varga Barnabásék

A téltől már Varga Barnabást is soraiban tudó AEK Athén tulajdonosa, Mariosz Iliopulosz egyfajta ultimátumot adott csapatának január közepén: ha nem nyeri meg a következő három mérkőzés mindegyikét, akkor pénzbírságot szab ki a játékosokra.

A harmadik találkozót éppen vasárnap játszotta a sárga-fekete együttes, amely Varga góljának ellenére 1-1-re végzett az Olimpiakosszal. Bár ezeken az összecsapásokon csak hét pontot szerzett az AEK, Iliopulosz végül megkegyelmezett - közölte a görög Gazzetta. Ebben közrejátszhatott az is, hogy a címvédő rivális csak a ráadás 15. percében tudott egyenlíteni egy szögletből.

"Számomra ti nyertetek ma este, így nincs pénzbírság

- mondta az Olimpiakosz elleni döntetlen után.

- Csak gratulálni tudok nektek és köszönök mindent. Soha ne feledjétek, mi igazi harcosok, gladiátorok vagyunk, akik mindvégig harcolni fognak. Mellettetek leszek, és végül mi leszünk a győztesek."