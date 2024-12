Varázslatos: a Manchester United egykori sztárja fia ellen léphet pályára az FA-kupában!

A 39 éves Ashley Young 18 éves fiával mérkőzhet meg FA-kupában.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, hétfő este kisorsolták az angol labdarúgó FA-kupa harmadik fordulójának párosításait, ahol már a Premier League csapatai is bekapcsolódnak a küzdelmekbe.

Ellenfelet kapott többek között a Liverpool ősi riválisa, az Everton is, a Toffees az angol harmadosztályú Peterborough United ellen kezdi meg a kupa küzdelmeit.

A cikk lejjebb folytatódik

Az Everton balhátvédje, Ashley Young hivatalos oldalán hívta fel rá a figyelmet, hogy a Peterborough-ban játszik fia, Tyler Young, így ha a két csapat vezetőedzője úgy dönt, apa és fia egymás ellen léphetnek majd pályára.

„Váo.... Az álmok valóra válhatnak."

– írta a Manchester United egykori szélsője az X-en, utalva ezzel a januári FA-kupa mérkőzésre.

Az FA-kupa harmadik fordulója az első szakasz, ahol a Premier League és a Championship csapatai is harcba szállnak. Az első két fordulóban csak a harmadosztályú (League One) és negyedosztályú (League Two) együttesek léptek pályára.

A harmadik forduló mérkőzéseit január 9 és 11 között rendezik.

FA-kupa, harmadik forduló: