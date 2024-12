Megvan, melyik csapat ellen játszik a Liverpool, Arsenal–Manchester United – sorsoltak az FA-kupában!

Hétfő este kisorsolták az angol labdarúgó FA-kupa harmadik fordulójának párosításait, ahol már a Premier League csapatai is bekapcsolódnak a küzdelmekbe.

A Szoboszlai Dominiket foglalkoztató Liverpool az Anfielden fogadja a negyedosztályú Accrington Stanley-t, míg Kerkez Milos csapata, a Bournemouth hazai pályán csap össze Gera Zoltán egykori csapatával, a másodosztályú West Bromwich Albionnal.

A forduló legnagyobb szenzációja egy klasszikus rangadó lesz: a 14-szeres győztes Arsenal és a címvédő, 13-szoros győztes Manchester United találkozik a legjobb 64 között.

Ezenkívül egy másik Premier League-párharcot is rendeznek: a Bajnokok Ligája-résztvevő Aston Villa a West Ham Unitedot kapta ellenfélként.

Az FA-kupa harmadik fordulója az első szakasz, ahol a Premier League és a Championship csapatai is harcba szállnak. Az első két fordulóban csak a harmadosztályú (League One) és negyedosztályú (League Two) együttesek léptek pályára.

A harmadik forduló mérkőzéseit január 9 és 11 között rendezik.

FA-kupa, harmadik forduló:

Southampton vs Swansea City

Arsenal vs Manchester United

Exeter City vs Oxford United

Leyton Orient vs Derby County

Reading vs Burnley

Aston Villa vs West Ham United

Norwich City vs Brighton & Hove Albion

Manchester City vs Salford City

Millwall vs Dagenham & Redbridge

Liverpool vs Accrington Stanley

Bristol City vs Wolverhampton Wanderers

Preston North End vs Charlton Athletic

Chelsea vs Morecambe

Middlesbrough vs Blackburn Rovers

Bournemouth vs West Bromwich Albion

Mansfield Town vs Wigan Athletic

Tamworth vs Tottenham Hotspur

Hull City vs Doncaster Rovers

Sunderland vs Stoke City

Leicester City vs Queens Park Rangers

Brentford vs Plymouth Argyle

Coventry City vs Sheffield Wednesday

Newcastle United vs Bromley

Everton vs Peterborough United

Wycombe Wanderers vs Portsmouth

Birmingham City vs Lincoln City

Leeds United vs Harrogate Town

Nottingham Forest vs Luton Town

Sheffield United vs Cardiff City

Ipswich Town vs Bristol Rovers

Fulham vs Watford

Crystal Palace vs Stockport County

Forrás: FA