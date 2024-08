Váratlan fordulat: Kabát Péter visszatér a futballpályára, Kondás Elemér lehet az edzője

Több egykori élvonalbeli játékos áll össze.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A cikk lejjebb folytatódik

Rengeteg visszavonult futballista választ a sporttól egészen távolinak tűnő karriert. Némileg igaz Kabát Péterre is, aki amellett, hogy az Újpest sportkoordinátora a tévé-képernyőkön is igen sokszor láthatjuk celeb szerepkörben. Az RTL képernyőjén már több műsorban is feltűnt kisebb-nagyobb szerepkörökben (Sztárbox, Nyerő Páros), azonban most megkapja sajátját is, hiszen a csatorna Kabát FC néven indít új műsort - figyelt fel a csakfoci.hu.

A csatorna hétfői bejegyzésében csak annyi látható, hogy Kabát Péter egy albán zászlóval ellátott labdát tart a kezében és egy fából összeeszkábált kapuban áll. Az említett magyar portál értesülései szerint Kabát mellett több korábban aktív magyar labdarúgó is szerepel majd a műsorban, többek között Torghelle Sándor és Völgyi Dániel is, valamint a jelenleg csapat nélkül lévő Kondás Elemér is megfordul majd. Utóbbi szakember fogja azt a volt élvonalbeli játékosokból álló keretet irányítani, amely a valóság-show legvégén megmérkőzik egy helyi, albán együttes ellen.

Magyarország vezető kereskedelmi csatornája - ahol ettől a szezontól kezdődően három éven keresztül lehet majd a Bajnokok Ligáját is követni- mindössze annyit tett közzé, hogy:

"Kabát FC hamarosan az RTL-en"