Változások jönnek a Fehérvár keretében is!

A bennmaradás ellenére sem biztos senki jövője.

A MOL Fehérvárnak végül a 0-0-ás döntetlen is elég volt a Vasas ellen, hogy bennmaradjanak az OTP Bank Ligában. A Budapest Honvéd Felcsúton kapott ki, így a kispestiek búcsúztak a ligától.

A mérkőzés után a MOL Fehérvár vezetőedzője, Bartosz Grzelak is értékelte a meccset és az egész idényt is.

„Idegesen kezdtünk, ez rányomta a bélyegét a játékunkra az első félidőben. Bátortalanok voltunk, nem tudtunk kezdeményezni, védekezésből támadásban átmenni. A Vasas ekkor jobban is játszott, főleg a mezőnyben voltak nagyon aktívak. A szünet jót tett, sikerült rendezni a sorokat, a második félidőre magabiztosabban jöttünk ki. A tizenhatoson belül is voltak olyan helyzeteink, amelyeket nagyobb szerencsével gólra válthattunk volna. A szerencse mellett az extra villanások is hiányoztak, amelyek ilyen esetben szükségesek lennének. Nem voltunk könnyű helyzetben a bajnokság végén, de az utolsó két meccsre talpra álltunk. A csapatszellemet emelném ki, ez segített minket ahhoz, hogy végül benn maradtunk. Igazán nagy fegyvertény az utóbbi hetek fényében.”

„Követtük a Puskás Akadémia–Honvéd bajnoki eredményét, mivel a közvetítés késik néhány másodpercet, folyamatosan kapcsolatban álltunk az egyik stábtaggal, aki ott volt. Volt vészforgatókönyv arra az esetre, ha számunkra kedvezőtlenül alakul a másik meccs eredménye, három csere is készenlétben állt, hogy ha mindenáron gólt kell szereznünk, akkor erős hajrát tudjunk produkálni."

A sajtótájékoztatón a jövőjéről is kérdezték, azonban erre még nem tudott konkrét választ adni. Annyit viszont elárult, hogy a következő idényben biztosan átalakul a keret, de részleteket még nem árult el.

Forrás: Nemzeti Sport