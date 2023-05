A kispestiek 114 éves történetük során másodszor, 2003 után estek ki újra az NB I-ből.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Befejeződött az OTP Bank Liga utolsó fordulójának szombati játéknapja, megvannak a kiesők és az európai kupasorozatban indulók.

A Ferencváros-Mezőkövesd bajnokin a hazai győzelem 5.00, a döntetlen 4.30, a vendég siker pedig 1.62-szeres szorzóval fogadható.(x)

Debrecen-Újpest

A Debrecen 2-0-ra legyőzte a vendég Újpestet a labdarúgó OTP Bank Liga 33., utolsó fordulójának szombati játéknapján.

Jó iramú első félidőt láthatott a közönség, mindkét csapat gólra törően játszott. Több helyzet is kialakult, a veszélyesebbek az újpesti kapu előtt, s a félidő derekán, egy szöglet után meg is szerezte a vezetést a hazai együttes. A folytatásban a Debrecen egyre inkább átvette az irányítást, többet birtokolta a labdát, s a játékrész hajrájában akár meg is duplázhatta volna előnyét, Banai azonban többször is nagyot védett.

A szünet után beszorították ellenfelüket a házigazdák, ennek néhány perc elteltével meg is lett az eredménye, Manrique idénybeli első találatával kétgólosra növelték előnyüket. A fővárosiak hármat cseréltek, ezzel megélénkült a támadójátékuk, de a szépítés nem jött össze - ebben Megyeri kapusnak is nagy szerepe volt. A szórványos debreceni kontrák nem igazán jelentettek veszélyt, így végül maradt a kétgólos - és megérdemelt - hazai siker.

Az utolsó percekre beállt Dzsudzsák Balázs, a DVSC csapatkapitánya is, aki az előző fordulóban csuklótörést szenvedett és vasárnap megműtötték.

Puskás Akadémia-Budapest Honvéd

A Budapest Honvéd 2-1-es vereséget szenvedett a Puskás Akadémia otthonában a labdarúgó OTP Bank Liga utolsó fordulójának szombati játéknapján, így búcsúzott az élvonaltól. A kispestiek 114 éves történetük során másodszor, 2003 után estek ki újra az NB I-ből.

Ahhoz képest, hogy a Honvéd az "életben maradásért" lépett pályára, nem sok kockázatot vállalt fel az esetleges gólszerzés reményében, igaz, a dobogóra hajtó Puskás Akadémia sem vezetett hatalmas rohamokat a vezetés megszerzéséért. Az első félidőben így két pontrúgás után alakult ki egy-egy veszélyesebb helyzet, majd már a ráadásban volt egy hazai tűzijáték Szappanos kapuja előtt.

A fordulást követően is hasonló maradt a játék képe, a Puskás Akadémia játékosai ugyan többet próbálkoztak, de a kapu előtt rendre akadályba ütköztek, így Szappanosnak sem kellett bravúrokat bemutatnia.

A 75. percben a Honvéd három tinédzser harcba küldésével próbált változtatni játékán, de a 81. percben kis híján eldőlt a bennmaradás kérdése, a csereként pályára lépő Zahedi hét méterről perdített kapu mellé. A következő vendégtámadás drámai körülmények között ért véget, Domingues cselébe egyértelműen kézzel ütött bele az egyik felcsúti védő, de hosszas videózás után végül szögletet ítélt Vad II.

Néhány pillanattal később jött a várható felcsúti kontra, melynek végén Gruber önzetlenül passzolt Slagveerhez, aki ezzel úgy tűnt, megpecsételte a Honvéd sorsát. A kispestiek ugyanakkor egy öngóllal a 89. percben egyenlítettek és a végén szinte már "vészkapussal" rohamoztak a győztes gólért, de végül nem jártak sikerrel, sőt, a felcsútiak még megszerezték a három pontot érő találatot egy szöglet után.

Vasas-MOL Fehérvár

A MOL Fehérvár FC gól nélküli döntetlent játszott a már biztosan utolsó és kieső Vasas vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga 33. fordulójának szombati játéknapján, és ezzel az élvonalban maradt.

Viszonylag kevés kaput eltaláló lövéssel hozták le a csapatok az első félidőt, melynek során a már biztos kieső Vasas tűnt valamivel aktívabbnak. A hazaiak többször próbálkoztak gólszerzéssel, de nem jártak sikerrel, így 0-0-s állásnál került sor a szünetre.

Fordulás után már a Fehérvár birtokolta többet a labdát, de nem igazán tudott közel kerülni a gólszerzéshez. A folytatásban egyre kevésbé tűnt valószínűnek, hogy bármelyik csapat is betalál, de a székesfehérváriaknak a Honvéd felcsúti veresége miatt végül nem is volt szükségük a győzelemre az élvonalban maradáshoz.

Forrás: MTI