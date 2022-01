Válogatott védő az Újpest első téli szerzeménye

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Megyeri úton folytatja pályafutását Märten Kuusk - adta hírül az ujpestfc.hu. A 25 éves, 182 centiméteres játékos a Kalju FC-nél mutatkozott be az észt első osztályban 2016-ban, négy évvel ezelőtt igazolt az FC Flora-hoz, ahol háromszor nyert bajnoki címet, illetve két-két alkalommal emelhette magasba a kupát és a szuperkupát, csapatával idén bejutott az Európa Konferencia Liga csoportkörébe.

Kuusk három évvel ezelőtt mutatkozott be az észt felnőt válogatottban, ahol összesen 17 fellépése van.

„Nagyon boldog vagyok, hogy egy nagymúltú klubhoz kerülhettem. Már várom, hogy együtt edzhessek a srácokkal, készülhessünk az idény rajtjára. Eddig jókat hallottam az OTP Bank Ligáról és az Újpestről is, készen állok arra, hogy belevágjak az új kalandba. Úgy gondolom, hogy az észt bajnoksághoz képest előrelépés az, hogy Magyarországon játszhatok, mert a bajnokság erősebb és a klubok is magasabb színvonalat képviselnek. Ugyan otthon is vannak jó egyesületek, de összeségében Magyarország már egy más szint. Hallottam, hogy korábban is volt észt játékosa az Újpestnek, remélem, hogy később majd rám is jó szívvel fognak emlékezni a szurkolók" - nyilatkozta a védő a klub hivatalos honlapjának.

