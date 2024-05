Válogatott támadó érkezhet a Fehérvárhoz

Több azeri és török érdeklődő mellett a székesfehérvári alakulat is harcol a 22 éves játékosért.

Az azerisport.com értesüléseire hivatkozva írta meg a Nemzeti Sport, hogy a labdarúgó NB I-2023/24-es szezonjának negyedik helyezett csapata, a Fehérvár FC érdeklődik Emil Mustafayev iránt. A 22 esztendős támadó kétszer húzhatta magára az azeri válogatott mezét, jelenleg az ukrán Polisszja Zsitomirban játszik.

A Fehérvár mellett több kérője is van az Ukrajnában született, de azeri állampolgársággal is rendelkező labdarúgó iránt. A portál szerint az azeri Neftchi és a Shabab, valamint több török klub is érdeklődik a Transfermark által 400 ezer euróra becsült játékos iránt.

Az NSO kiemeli, hogy Mustafayevet ProStar ügynökség képviseli, amely éppen a napokban segítette hozzá Bohdan Melniket, hogy a székesfehérvári egyesülethez szerződjön. A kétszeres azeri válogatott játékos kontraktusa 2027 nyaráig él az ukrán élvonalban 5. helyen álló Polisszja Zsitomirnál.

Hazája színeiben idén márciusban, a Mongólia ellen 1–0-ra megnyert meccsen mutatkozott be, majd a bolgárok elleni 1–1-es döntetlennel végződő találkozón is pályára lépett. A támadó 43 mérkőzésen eddig öt találatig és kilenc gólpasszig jutott az ukrán élvonalban.