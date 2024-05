Klubrekordert igazolt a Fehérvár - HIVATALOS!

166 NB I-es találkozó van a háta mögött.

A Fehérvár FC pénteken hivatalos honlapján jelentette be, hogy leigazolta Bohdan Melnyiket.

A 27 esztendős, védőként és középpályásként is bevethető játékos hét szezont húzott le Kisvárdán, ahonnan klubrekordot jelentő, 166 NB I-es mérkőzés után távozott.

"Nagyon örültem a Vidi megkeresésének, sok jót hallottam a klubról és az elmúlt bő hét évben számos mérkőzést is játszottam a Fehérvár ellen. Nagyon motivált a lehetőség, tudom, hogy itt minden adott a sikeres szerepléshez, kiváló az infrastruktúra, remek a szurkolótábor és a város is tetszik, itt fogunk élni a feleségemmel és a kisfiunkkal. Természetesen a nemzetközi kupaszereplés lehetősége is nagyon motiváló volt számomra, ez is szerepet játszott a döntésemben. Mindenképp fejlődni szeretnék mint játékos, és amit biztosan megígérhetek, hogy mindig nagy szívvel fogok pályára lépni és megpróbálom kihozni a maximumot magamból. Már nagyon várom, hogy a felkészülés elején találkozhassak az új csapattársaimmal" - nyilatkozta a fehervarfc.hu-nak Melnyik.