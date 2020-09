Válogatott: nem váltunk rendszert az oroszok ellen

A csapatmunka volt a törökországi siker kulcsa és az oroszok elleni találkozón is fontosabb a teljesítmény, mint az eredmény – mondta szombati sajtótájékoztatóján Marco Rossi a magyar szövetségi kapitány.

„A törökországi siker kulcsa a csapatmunka volt. Az, hogy minden játékosom félretette az egyéni érvényesülését a csapat érvényesülése érdekében. Ezt várom tőlük a vasárnapi mérkőzésen is, valamint hasonló harcosságot, mint csütörtökön. Pályafutásom során most először mondtam azt egy mérkőzés előtt, hogy a teljesítményt fontosabbnak érzem, mint az eredményt. A futballban az eredmény határozza meg a sikerességet, de a Bulgária elleni októberi Eb-pótselejtező szempontjából most nem ez a legfontosabb, hanem a mutatott teljesítmény” – mondta a kapitány.

Vasárnap ugyanaz lesz a rendszer, mint a törökországi meccsen. Marco Rossi a győztes hadrendet megtartja, de a kezdőcsapat összetételét még nem árulta el.

„Nem titok, ugyanabban a játékrendszerben lépünk pályára, mint Törökországban, és ellenfelünk is tisztában lesz ezzel. Ha Törökországban okozott is némi meglepetést a hadrendünk, ez csak az első húsz percben jelentett némi előnyt számunkra, nem ez vezetett a győzelmünkhöz. A Nemzetek Ligájában minden csoportellenfelünk előrébb helyezkedik el nálunk a világranglistán, de nekünk nem ezzel kell foglalkoznunk, hanem azzal, hogy legyen identitása a csapatnak, és ennek a függvényében alakulhat ki a taktika és a hadrend. Tudjuk, hogy az orosz csapat gyors, agresszív, jól szervezett ellenfél, ezért nehéz dolgunk lehet a találkozón.”

A sajtótájékoztatón Sallai Roland is válaszolt a kérdésekre és elmondta, nagyon várja első meccsét a Puskás Arénában.

„A csütörtöki mérkőzésen sok helyzetem volt, sajnos egyiket sem sikerült gólra váltanom. Ebben fejlődnöm kell, de ennél sokkal fontosabb a csapat jó játéka és eredményessége. Jó hangulat a válogatottban, remek társaság jött össze, szeretnénk hasonló teljesítményt nyújtani vasárnap, mint a törökországi mérkőzésen.”